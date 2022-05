Karina Cascella ha perso la pazienza sui social. Tra le pagine del settimanale Nuovo, l’ex opinionista ha parlato del ristorante che ha aperto con il fidanzato, svelando di avere difficoltà a trovare personale.

Dopo le sue dichiarazioni, sul web sono spuntati dei titoloni fake che mettevano in evidenza una ipotetica crisi della Cascella che, arrabbiandosi parecchio, ha voluto fare delle precisazioni:

Alcuni siti e blog, quindi, hanno ripreso la notizia con dei titoli fuori luogo del tipo: “Karina Cascella chiede aiuto”, “Aiutatemi non riesco più a sopravvivere”.

La Cascella ha aggiunto su Instagram:

Ditemi voi se sono pazza io o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come cazz* state? Sono fuori da questi giri perché preferisco, mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, perché fare un articolo con scritto aiutatemi non riesco a sopravvivere… Ma state bruciati?

Io che chiedo aiuto? Aiutatemi a sopravvivere? Non state più bene con il cervello. Io non lo permetto a nessuno. Vi posso insultare perché siete degli emeriti incompetenti. Sono qui a smentire categoricamente queste minch..te che state leggendo.