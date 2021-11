Delia Duran al GF Vip: la moglie di Alex Belli entra (di nuovo) nella Casa

Stasera Delia Duran entrerà nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip per un “incontro-scontro” con il marito Alex Belli. L’attrice e modella porgerà le sue scuse a Soleil Sorge dopo le pesanti insinuazioni?

Delia Duran al Grande Fratello Vip per un nuovo confronto con Alex Belli

La croccante indiscrezione che sta già facendo il giro della rete arriva da Federica Panicucci. Prima di salutare il pubblico di Mattino 5, la celebre conduttrice ha svelato, in anteprima, questo spoiler:

Alex Belli non va più d’accordo con Solei perché ci sono contrasti nella Casa. Innanzitutto Alex non è d’accordo con il comportamento che Delia sta assumendo fuori dal GF Vip. Alfonso Signorini questa sera farà entrare la moglie di Alex per un incontro scontro con lui. Questa ve la lancio così, come una anteprima, appuntamento in prima serata.

Stasera Delia tornerà nella casa per uno scontro con Alex pic.twitter.com/JerAOFZPB7 — So.Cucu Alberto😜💕🎶 (@ilbreano) November 12, 2021

Alex e Soleil, in realtà, hanno ritrovato il feeling proprio in queste ore. Dopo una lunghissima discussione, i due amici si sono abbracciati forte rivelando di essersi mancati a vicenda: come andrà a finire?

Non vi resta che rimanere sintonizzati per potervi gustare una nuova e croccante puntata con il Grande Fratello Vip.