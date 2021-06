Deddy e Rosa Di Grazia si sarebbero lasciati definitivamente (o così sembra…). Secondo una utente del VicoloDelleNews, i due ex volti di Amici 20 avrebbero rotto per l’impossibilità di incastrare i loro impegni.

Una ragazza ha chiesto a Deddy: “Perché ti sei lasciato con Rosa?” E lui ha risposto: “Ma già lo sanno tutti?!?” E lei gli ha replicato: “Eh si, le notizie girano!” E lui le ha quindi spiegato: “Eh, il problema è che io lavoro tanto e quindi le ho detto di lasciar perdere!” Però che ne so, non mi sembrava molto convinto, sembrava come se non avesse potuto dire più di tanto.