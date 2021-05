Deddy è in giro per l’Italia e si sta dedicando alla presentazione del suo primo album dopo Amici 20. Nel corso di un incontro con i fan, una domanda su Rosa Di Grazia ha “sconvolto” gli equilibri dell’evento e la presentatrice si è trovata in difficoltà.

Deddy e Rosa stanno insieme ma c’è un assurdo veto

Deddy ha dovuto rispondere ad una domanda su Rosa Di Grazia, tagliando corto e ipotizzando una possibile rottura. La presentatrice dell’evento, quindi, ha preso in mano la situazione chiudendo la questione: “Rosa sta bene…”.

Proprio la diretta interessata, in queste ore, è intervenuta sui social spiegando di avere avuto un veto sulla “questione” Rosa:

Purtroppo per l’intervista abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande a Deddy sulla vita personale o sulla storia con Rosa.

Nel frattempo, gli amici di Twitter hanno beccato proprio Deddy a Santa Marinella, città dove vive Rosa Di Grazia, a testimonianza che la loro storia prosegue.

In sintesi? Deddy deve (pubblicamente) concentrarsi solo sulla musica e la storia d’amore con Rosa crea attenzione e “gossip” superfluo alla sua carriera.

Mah!

🚨🚨 Il fatto anche che stava a Santa Marinella, è molto plausibile il tutto. STANNO INSIEME RAGA ! 🚨 LUI NON PUÒ ESPORSI E DI CONSEGUENZA ANCHE LEI ! 🚨🚨 #deddy #donnarosa #amici20 #deddyerosa https://t.co/QR8UqUyrfB — Anna (@Anna98862227) May 25, 2021

Non mi piace il trattamento che stanno riservando a Rosa facendola ‘sparire’ e rendendola innominabile come se avesse fatto qualcosa, quando in realtà è stata l’unica a credere in Deddy e a sostenerlo sempre. Non vorrei trovarmi mai al suo posto. #deddy #deddyerosa #Amici20 pic.twitter.com/xk74oCZM4Q — Giuliapop✨ (@Giuliapop32) May 27, 2021

comunque rosa che mette certi like, deddy che fa quelle storie: stanno letteralmente mandando dei segni anche se non in modo esplicito perché non possono ma fanno capire che stanno bene e stanno ancora insieme.

purtroppo comunicano così 🙂 — angi//deddy’s supporter🖤 (@sonoangii) May 26, 2021