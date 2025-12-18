De Martino-Rocio: passione scoppiata dietro le quinte di..

De Martino-Rocio: attrazione scoppiata dietro le quinte di..

Negli ultimi mesi il nome di Stefano De Martino è tornato spesso al centro del gossip, questa volta accostato a quello di Rocío Muñoz Morales. Una voce insistente, mai confermata dai diretti interessati, che continua però ad alimentarsi grazie a indiscrezioni, retroscena e racconti di chi sostiene di sapere cosa stia davvero succedendo tra il conduttore e l’attrice spagnola.

Tutto sarebbe iniziato dietro le quinte di un programma di Rai 2. Secondo quanto riportato da ambienti vicini alla produzione, tra De Martino e Rocío sarebbe nata una complicità fatta di sguardi, battute ironiche e attenzioni reciproche che non sarebbero passate inosservate. Un’intesa leggera, inizialmente, che con il tempo avrebbe assunto contorni più concreti.

“Si parla di appuntamento riservati..”

A rendere il gossip ancora più intrigante è il racconto di presunti incontri lontani da occhi indiscreti. Si parla di appuntamenti riservati sul litorale laziale, in una casa non appartenente a nessuno dei due, ma messa a disposizione – secondo le voci – da una persona vicina all’attrice. Un rifugio discreto, scelto proprio per evitare paparazzi e curiosi, dove la frequentazione sarebbe proseguita in gran segreto.

Il momento decisivo, sempre stando alle indiscrezioni, sarebbe arrivato dopo la fine della relazione tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova. Solo allora il legame con De Martino avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più di una semplice simpatia. Nonostante ciò, nessuno dei due ha mai ufficializzato nulla, lasciando spazio a ipotesi e interpretazioni.

C’è però chi invita alla cautela. Secondo alcuni osservatori del mondo dello spettacolo, quella tra Stefano e Rocío sarebbe una frequentazione senza reali prospettive, più vicina a un momento di leggerezza che a una storia destinata a durare. De Martino, infatti, sarebbe ancora molto legato alla sua cerchia storica, mentre l’attrice è stata vista di recente in compagnia di altre figure lontane dal mondo dello spettacolo.

Per ora, dunque, resta solo un intreccio di voci, smentite mancate e silenzi eloquenti. Se tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales ci sia davvero qualcosa o se tutto si riduca a un flirt passeggero, lo dirà il tempo. Nel frattempo, il gossip continua a correre, alimentato da dettagli, retroscena e da quell’alone di mistero che, nel mondo dei vip, non manca mai.