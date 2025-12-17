De Martino e Rocío Morales sempre più vicini: le foto segrete

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sempre più vicini: spuntano le foto davanti a casa di lui

Il gossip torna a infiammarsi attorno a Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Nelle ultime ore sono emerse alcune immagini che ritraggono i due volti noti dello spettacolo italiano nei pressi dell’abitazione del conduttore di Affari Tuoi, immortalati in momenti diversi ma nella stessa serata. A rilanciare la notizia è il settimanale Diva e Donna, che parla apertamente di “una notte d’amore” trascorsa a casa di lui.

Le foto davanti casa di lui

Le fotografie, scattate dai paparazzi, mostrano Stefano De Martino rientrare nel suo palazzo in prima serata, intorno alle 21.50, mentre Rocío Muñoz Morales viene sorpresa all’uscita dello stesso portone diverse ore dopo, nel cuore della notte. Secondo la ricostruzione della rivista, l’attrice spagnola avrebbe lasciato l’abitazione circa quattro ore più tardi, probabilmente nel tentativo di evitare sguardi indiscreti e alimentare ulteriori voci.

Da settimane si rincorrono indiscrezioni su una possibile frequentazione tra i due, mai confermata né smentita direttamente. Solo pochi giorni fa, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva ridimensionato il gossip, parlando di semplici coincidenze. Le nuove immagini, però, sembrano riaccendere i sospetti su un legame più stretto.

Rocío Muñoz Morales, dopo la fine della relazione con Raoul Bova, si sarebbe dichiarata single, mentre Stefano De Martino risulta libero dopo la conclusione della storia con Caroline Tronelli, nata la scorsa estate. La presunta vicinanza tra i due, intanto, avrebbe superato i confini italiani: secondo il quotidiano spagnolo El Mundo.es, sarebbero addirittura “segretamente innamorati” e pronti, forse, a uscire allo scoperto durante le vacanze di Natale.

Al momento, però, dai diretti interessati non arrivano né conferme né smentite. Le immagini parlano da sole, mentre il gossip continua ad alimentare la curiosità del pubblico.