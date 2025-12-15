De Martino nasconde la sua fidanzata: “ecco chi è”

Stefano De Martino sarebbe stato finalmente “colto sul fatto”. A raccontare l’episodio è Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip, che nella sua newsletter ha svelato un incontro del tutto casuale avvenuto nel centro di Milano. Protagonista della scena, il conduttore di Affari tuoi, apparso in atteggiamenti inequivocabili accanto a quella che viene definita la sua fidanzata ufficiale.

Secondo quanto riportato, Parpiglia si trovava a passeggiare per le vie milanesi quando ha sentito una voce alle sue spalle pronunciare una frase molto familiare: “Amò, aspettami”. Una voce che il giornalista dice di aver riconosciuto subito. “Voce inconfondibile, riconosco Stefano”, racconta. Senza voltarsi immediatamente, li avrebbe lasciati passare, osservando poi De Martino prendere la mano della donna che era con lui e camminare a braccetto.

L’identità della ragazza

Durante tutto il pomeriggio, il conduttore si sarebbe rivolto a lei chiamandola affettuosamente “Gi”. Secondo Parpiglia, dietro quel soprannome si nasconderebbe Gilda Ambrosio, stylist e imprenditrice della moda, il cui nome circola da anni accanto a quello di De Martino, nonostante entrambi abbiano sempre parlato di una semplice amicizia.

Il giornalista descrive quello vissuto come “un pomeriggio di shopping d’amore” nel cuore di Milano, con tanto di tappa nel negozio Miu Miu, un luogo dove passare inosservati è praticamente impossibile. Una scelta che, secondo Parpiglia, non sarebbe casuale. La decisione di mostrarsi apertamente in pubblico avrebbe un motivo preciso: “Gilda non ha accettato il gossip di Stefano e Rocìo, tutto qui”. Il messaggio sarebbe stato chiaro: uscire allo scoperto.

Nel racconto, Parpiglia parla di una coppia ormai consolidata, vista con i suoi occhi, affiatata e innamorata. Un’immagine che metterebbe fine alle voci su presunti ritorni di fiamma con Belén Rodriguez, Emma Marrone o Caroline Tronelli. “Nel cuore di Stefano c’è solamente Gilda”, scrive il giornalista, sottolineando come il legame tra i due duri, tra alti e bassi, da diversi anni.

I primi avvistamenti di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme risalgono infatti al 2017, periodo in cui il conduttore aveva da poco concluso la sua relazione con Belén Rodriguez. Da allora, gli incontri si sarebbero susseguiti nel tempo, sempre accompagnati da smentite ufficiali. Eppure, a giudicare da quanto raccontato, i fatti parlerebbero da soli: una passeggiata mano nella mano, sguardi complici e un’intimità che va ben oltre una semplice amicizia.