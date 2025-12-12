Rocío Morales e De Martino insieme? Lei rompe il silenzio

Rocío Morales e De Martino insieme? Lei rompe il silenzio, parlano fonti vicine

Il chiacchiericcio attorno a Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino continua a correre veloce, ma dalle ultime informazioni raccolte la realtà sembrerebbe molto diversa da quella dipinta dai rumor. Dopo settimane di ipotesi, incroci di nomi e supposizioni nate dalle recenti vicende sentimentali dei due, arriva una versione più chiara da chi è vicino alla coppia… o meglio, ai presunti protagonisti della storia.

Secondo quanto riportato da Roberto Alessi, direttore di Novella2000 e tra gli osservatori più attenti del mondo dello spettacolo, tra l’attrice spagnola e il conduttore napoletano non ci sarebbe alcun rapporto sentimentale. L’indiscrezione è arrivata attraverso un video pubblicato dallo stesso Alessi sui social, nel quale ha chiarito la posizione dei due diretti interessati: “No, non stiamo insieme. Smentiscono. Questo è quello che dicono Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales che, secondo Diva e Donna e altri giornalisti tra cui anche Parpiglia, avrebbero avuto una storia. No, questa storia non c’è”.

Un dettaglio importante, lei rompe il silenzio

Alessi ha poi aggiunto un dettaglio importante, rivelando che sarebbe stata Rocío stessa a confidare a persone a lei molto vicine che le voci circolate sarebbero del tutto infondate. Le sue parole sono nette: “A dirlo è la stessa Rocìo a chi le vuole bene, smentisce nella maniera più totale”. Il giornalista, però, ha voluto anche ricordare che in passato la Morales aveva negato la fine della relazione con Raoul Bova, salvo poi essere smentita dall’attore, che confermò che il loro legame era terminato già da più di un anno. Una piccola frecciata, accompagnata da un augurio finale affinché entrambi trovino la loro serenità.

Al momento non arrivano segnali da parte dei due diretti coinvolti. Rocío avrebbe scelto la via del silenzio, limitandosi a rassicurare chi le è vicino, mentre Stefano De Martino continua a evitare qualsiasi commento legato alla sua vita privata. Il conduttore, ormai, ha decisamente preso le distanze dal mondo del gossip per concentrarsi sul percorso televisivo che lo sta consolidando come uno dei volti più in crescita del piccolo schermo.

Dove stia la verità, quindi, resta ancora da capire. Per ora, l’unica certezza è la smentita, chiara e ribadita, che frena il gossip che stava prendendo velocità.