De Martino ama una donna famosa “in segreto”: chi è

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino, nuovo gossip: “si amano in segreto” secondo Diva e Donna

Questa settimana il settimanale Diva e Donna riporta nuovamente un’indiscrezione che già mesi fa aveva fatto rumore: un presunto legame speciale tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino.

In copertina il magazine non lascia spazio a interpretazioni, con la frase: “Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto”. Parole forti che, come sempre in questi casi, vanno considerate per quello che sono: voci di gossip, mai confermate dai diretti interessati. Al momento né Rocío né Stefano hanno commentato l’indiscrezione.

Il precedente: le rivelazioni di Parpiglia

Già a marzo, quando si parlava di una possibile crisi tra Rocío e Raoul Bova, Gabriele Parpiglia aveva accennato nella sua newsletter a un rapporto nato in ambito professionale tra l’attrice e il conduttore.

Secondo il giornalista, tutto sarebbe iniziato dopo il cambio di agenzia di Morales, entrata nel gruppo di Beppe Caschetto: a quell’altezza sarebbe avvenuto l’incontro con De Martino, già assistito dalla stessa realtà. Parpiglia scriveva che tra i due si sarebbe creato “un rapporto particolarmente stretto”, citando anche qualche “like” sospetto sui social.

La versione opposta: un altro uomo nella vita di Rocío

L’indiscrezione di Diva e Donna si scontra però con quanto rivelato pochi giorni fa da Chi. Il settimanale diretto da Signorini aveva infatti parlato di un altro uomo al fianco dell’attrice: secondo la rivista, Rocío starebbe frequentando Vittorio Chini, manager romano attivo nel settore dei sanitari.

Due versioni contrastanti, quindi, che rendono ancora più difficile capire quale sia la verità. Al momento, tutto resta nell’ambito dei rumor.