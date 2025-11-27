Due notti a casa dell’ex, “lei soffre”: il nuovo gossip su De Martino

Stefano De Martino, due giorni a casa di Gilda Ambrosio: lei in difficoltà, il racconto degli amici

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano nuovamente al centro dell’attenzione. Il conduttore, 36 anni, avrebbe ritrovato la vicinanza della stilista milanese dopo la chiusura con Caroline Tronelli, la giovane con la quale aveva trascorso l’estate. La relazione, come noto, si è incrinata definitivamente dopo la circolazione dei loro video privati, episodio che ha pesato sul rapporto fino alla rottura.

“Due notti e due giorni di fila..”

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, De Martino avrebbe trascorso «due notti e due giorni di fila nella sua casa milanese insieme a Gilda». La rivista parla addirittura di un «weekend di fuoco», spiegando che i due sarebbero rimasti insieme per 48 ore senza separarsi. Alberto Dandolo, autore dell’indiscrezione, chiarisce però che «non si può dire che Stefano sia tornato col Gilda, per il semplice fatto che lei non è mai uscita dalla sua vita, o almeno questo è ciò che raccontano sottovoce le persone vicine alla coppia».

Negli ultimi giorni, la coppia è stata vista anche in alcuni locali, senza sforzi per celare la rinnovata sintonia. De Martino, tuttavia, non avrebbe alcuna intenzione di mettere da parte la sua vita da single: il conduttore rimane estremamente legato alla propria libertà, nonostante la vicinanza con Gilda duri ormai da anni. Ed è proprio questo a creare difficoltà nella stilista, come riporta ancora Dandolo: «Gilda ne soffre, perché vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale».

Per quanto riguarda De Martino, l’unico legame davvero stabile resta quello con il figlio Santiago, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez. Ogni volta che può, l’ex ballerino ritaglia momenti dedicati esclusivamente a lui, privilegiando la dimensione intima della loro quotidianità.