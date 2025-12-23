De Ioannon e Steri con.. Selvaggia Lucarelli: cos’è successo

Selvaggia Lucarelli torna a far parlare di sé sui social con uno scatto che non è passato inosservato. La giornalista e giudice storica di Ballando con le Stelle ha infatti condiviso una foto in compagnia di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, lanciando una battuta ironica direttamente a Maria De Filippi.

Il 2025 si è rivelato un anno particolarmente impegnativo e ricco di soddisfazioni per la Lucarelli, reduce dall’ennesima stagione di successo nello show di Rai 1, dove continua a dividere il pubblico con i suoi giudizi taglienti. A suggellare la fine dell’anno, Selvaggia ha partecipato alla tradizionale cena natalizia dell’agenzia guidata da Francesco Facchinetti, evento che ha riunito numerosi volti noti dello spettacolo.

L’evento e gli ospiti

Tra gli ospiti c’erano anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex protagonisti di Uomini e Donne, finiti spesso al centro del gossip negli ultimi mesi. Dopo le rispettive rotture sentimentali, i due si sono riavvicinati e hanno deciso di mettersi in gioco come coppia, ribaltando un finale che in passato aveva visto Martina scegliere un altro corteggiatore.

Alla serata natalizia, Martina e Gianmarco sono apparsi sereni e affiatati, condividendo sui social momenti della cena insieme agli altri invitati. In uno degli scatti pubblicati, compaiono proprio accanto a Selvaggia Lucarelli, che ha poi ricondiviso la foto aggiungendo una didascalia pungente e scherzosa: “Maria, a questo punto dammi il trono over”.

Un commento ironico che gioca sul passato televisivo dei due ragazzi nel celebre dating show di Canale 5 e che, come spesso accade con la Lucarelli, ha strappato sorrisi e acceso la curiosità dei fan.