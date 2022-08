Dayane Mello, al centro del gossip nelle ultime ore per aver nuovamente parlato del suo attuale rapporto con Rosalinda Cannavò, è stata chiamata in causa anche da Andrea Dianetti, suo ex collega.

Ex collega elogia Dayane Mello e il suo grande fandom: “Lei è dolcissima”

Dayane e Andrea Dianetti, infatti, hanno condotto insieme La Pupa Party su Mediaset Infinity, per commentare le dinamiche de La Pupa e il Secchione Show andato in onda su Italia 1 con Barbara d’Urso.

Dianetti, interpellato dai fan su Instagram, ha parlato del suo rapporto con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Com’è stato lavorare con Dayane? Ci siamo divertiti assai! Lei è dolcissima, e non si prende mai troppo sul serio, che è una bellissima cosa. Memorabili le nostre chiamate a mezzanotte dopo la puntata per ridere degli “imprevisti” successi in puntata. Il suo fandom è pazzesco. Educato e molto protettivo.

Che il fandom di Dayane sia molto protettivo sono d’accordissimo (nonostante certe volte siano un po’ prevenuti nei nostri confronti, ma vi vogliamo bene lo stesso amic*!).