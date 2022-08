Rosalinda Cannavò, dopo l’intervista che Dayane Mello ha rilasciato tra le pagine del settimanale Mio, risponde all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, svela come procede la storia con Andrea Zenga e racconta in che modo di sta preparando a Tale e Quale Show.

Rosalinda Cannavò dal prossimo 30 settembre debutterà come concorrente di Tale e Quale Show: “Certo, mi sto preparando. Racconta intervistata dalla pagina Instagram di the pipol – A prescindere dal programma io mi sono sempre preparata a livello canoro”.

Poi aggiunge:

Il canto, la musica, sono la mia passione. Studio e alleno sempre la mia voce, con l’aiuto di una bravissima professionista. Adesso sto intensificando ancora di più le lezioni. Cosa mi aspetto da questa esperienza? Non voglio svegliarmi domani e leggere ovunque “Rosalinda Cannavò: è una cantante”. Io sono nata come attrice e ho sempre studiato per quello, ci mancherebbe. Però mi piacerebbe che ‘Tale e Quale’ mi desse la possibilità, coniugando recitazione e canto, di iniziare a far musical. È un desiderio che vorrei realizzare da sempre.