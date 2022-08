Dayane Mello, intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha parlato dell’amicizia con Rosalinda Cannavò, l’attrice siciliana che ha conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è.