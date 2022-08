Lulù Selassiè si è raccontata ai follower tramite il box delle domande. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo legame con le sorelle Jessica e Clarissa ed ha svelato di non vedere l’ora di poter fare ascoltare il suo primo singolo di prossima uscita.

Lulù Selassiè a ruota libera: l’amore per le sorelle e la sua serie TV preferita del momento

“Io vi amo proprio perché mi volete bene per ciò che sono, e per la mia anima, che è ciò che conta realmente nella vita. E poi lo sapete che io sono la fatina dell’amore, porto solamente dolcezza e delicatezza”, ha scritto Lulù ringraziando i fan per il supporto.

Poi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo legame speciale con Jessica e Clarissa:

Siamo tutte e tre delle comiche e con noi non ci si annoia mai ma siamo anche molto molto sensibili e profonde, e sopratutto umane. La sensibilità è ciò che manca molto purtroppo in questo mondo, quindi sono fortunata ad avere due sorelle che mi comprendono in tutto e sopratutto usano sempre il cuore e il sentimento in tutto.

Lulù ha anche raccontato di non vedere l’ora di poter fare sentire ai fan il suo primo singolo ed ha dato pure qualche consiglio sulle serie TV del momento:

La mia serie TV preferita? Mare Fuori. È una storia bellissima quella che mi appassiona maggiormente, quella di Nad e Filippo, che al di fuori di quel posto probabilmente non si sarebbero mai incontrati, due ragazzi diversi l’uno dall’altra, ma che il destino fa incontrare e che proprio perché diversi tra loro (apparentemente) ma uguali nelle loro anime e cuori, si innamorano e nasce questa bellissima storia d’amore che forse proprio perché considerata così “diversa” é proprio quella che più mi appassiona e che mi fa sognare.

Bella lei. Così dolcina e sensibile!

