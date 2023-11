Davide Marengo è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta, l’attrice che interpreta Blanca nella serie omonima. Il compagno è un regista e sceneggiatore napoletano di 20 anni più grande di lei, ecco tutti i dettagli.

Davide Marengo, chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta

Davide e Maria Chiara vivono insieme da tempo e si sono mostrati in pubblico in diverse occasioni. In passato, si era vociferato di un flirt tra la Giannetta e Maurizio Lastrico, il comico di Zelig che ha lavorato con lei in Don Matteo, ma sembra che si trattasse solo di voci infondate.

Davide Marengo è un regista e sceneggiatore italiano, nato a Napoli nel 1972 e cresciuto a Roma. Ha diretto e scritto film per il cinema, come Notturno bus, Un fidanzato per mia moglie e Breve storia di lunghi tradimenti, e serie televisive, come Il cacciatore, Boris 3, Sirene e Crimini.

Ha anche realizzato documentari e videoclip musicali per artisti come Biagio Antonacci, Carmen Consoli, Edoardo Bennato e i Negramaro. Davide e Maria Chiara si frequentano da sei anni e vivono insieme a Roma.

La loro relazione è stata tenuta segreta per molto tempo, per proteggerla dal gossip, ma è stata confermata dall’attrice in una recente intervista. Davide non ha figli e ha 20 anni più di Maria Chiara.