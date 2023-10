Chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta? Lui si chiama Davide Marengo e fanno coppia ormai da diversi anni. La giovane attrice trentenne originaria di Foggia, divenuta sempre più celebre grazie alla fiction Blanca, in un’intervista rivelatrice a Vanity Fair ha svelato il suo lato più intimo e confessato per la prima volta di essere innamorata e fidanzata con il regista Davide Marengo.

In merito alla sua vita sentimentale, Maria Chiara Giannetta ha avuto vari partner sullo schermo, ma nella realtà quotidiana ha costruito una bellissima storia d’amore con il regista Davide Marengo:

L’amore credo sia molto importante. Deve arricchirti e non ostacolarti. È la prima volta che lo dico: sono fidanzata da cinque anni e sto benissimo. Anche se siamo stati paparazzati diverse volte insieme, non ho mai confermato.

L’attrice ha ammesso di aver inizialmente temuto l’assedio dei pettegolezzi sulla sua vita privata, ma ora ha cambiato atteggiamento:

Per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice (ride). Conviviamo, procede tutto bene. L’amore è una parte fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia.