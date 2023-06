Daniele Dal Moro e Edoardo Tavassi si dilettano con live su Twitch parlando di argomenti differenti. Questa nuova passione degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha generato alcuni pettegolezzi.

Deianira Marzano, proprio in questi giorni ha voluto fare un’osservazione, senza fare direttamente i nomi dei protagonisti dell’indiscrezione:

Due ex vipponi si dilettano a fare dirette su Twitch. Mentre uno sta riscuotendo un successo esagerato, l’altro invece a malapena racimola qualche “spettatore”, e poiché si considera un “grande comico” non lo accetta, rosica e “piange”.

Naturalmente i fan hanno identificato subito Daniele e Edoardo, gli unici ex del GF Vip a fare live sul portale di streaming.

Proprio per questo motivo Dal Moro è intervenuto su Twitter:

Ragazzi please. Accannate con questa storia di Edoardo. lui è un amico e ognuno gestisce le proprie live come meglio crede. Nessuna rivalità, nessuna competizione.

L’ex del Grande Fratello Vip ha voluto fare delle precisazioni pure su Twitch:

Per me l’amicizia è sacra. Quindi questo resta così. Però siccome mi viene detto che ‘non prendo le difese di…”, che non dico niente o non faccio niente.

Quando l’unico motivo per cui io non faccio o dico è perché semplicemente non mi importa di queste cose, non ci bado. Quindi non ero a conoscenza di questo dissing e di tutto quello che veniva detto e fatto.

Mi è stato detto che dovevo dire o fare qualcosa da altre persone. L’altro giorno ho fatto un tweet dove dicevo di accannare con sto discorso, che tanto è una cavolata e lasciar perdere. Però ci ho tenuto a specificare che i ‘corvi’ mi ca**no il c***o da mo. E quindi non iniziassero a ca**re il c***o e forse le cose andrebbero in maniera diversa.