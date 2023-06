Elenoire Ferruzzi commenta la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e butta benzina sul fuoco accendendo gli animi del fandom degli Oriele che, visti gli ultimi risvolti, sembra bello carico.

Elenoire Ferruzzi ha commentato la fine della storia d’amore tra Oriana e Daniele in maniera piuttosto colorita pubblicando un post su Instagram:

E quindi? Dove sono tutti gli invasati ora? Ahahahahahah ahahahahah ahahahhaah. Sono spariti tutti in una bolla di sapone come le storie d’amore mai esistite su cui hanno idealizzato la loro triste esistenza. Ahahahah ahahahah ahahahah. Elenoire Ferruzzi.



Elenoire aveva già commentato la storia degli Oriele (e, anche in quel caso, non era stata clemente):

Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono tutte coppie spinte e false. Sono coppie per fare soldi, per fare tv, per le fotografie. Credo in Antonella ed Edoardo perché io li ho visti nascere.

Ero presente e ti posso dire che in loro c’era interesse da entrambe le parti. Nelle altre coppie non esiste nulla di tutto questo. Sono tutte baggianate.