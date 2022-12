Oriana Marzoli conferma il suo interesse per Daniele Dal Moro. Durante un momento di confidenze con Nicole Murgia, nuova concorrente della Casa del Grande Fratello Vip, la venezuelana si è lasciata andare ad una rivelazione non del tutto inedita.

“Daniele mi è sempre piaciuto”, Oriana vuota il sacco al GF Vip

Oriana ha confidato che appena entrata nella Casa del GF Vip era rimasta colpita pure da Daniele e non solamente da Antonino: “Stavo conoscendo tutti e due, in quel momento non mi andava di scegliere, mi ero appena lasciata con il mio ex fidanzato”.

Oriana Marzoli ha aggiunto:

Mi interessavano tutti e due. Quando stavo bene con Antonino ho sempre provato a parlare con Daniele. Ora parliamo, stiamo bene ma niente di più.

La Murgia, a questo punto, ha fatto una domanda scomoda: “Se lui dovesse avvicinarsi, tu ti lasceresti andare di più?”. “Sì, mi è sempre piaciuto”, ha risposto Oriana con una certa sicurezza.