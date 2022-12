Oriana Marzoli si è confidata con Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip, svelando alcuni retroscena con protagonisti Antonino Spinalbese e, in un certo senso, anche Belen Rodriguez (fresca di festeggiamenti).

La venezuelana senza peli sulla lingua, ha confidato di non essersi fatta dei castelli in aria ed ha accusato anche Antonino di essere uno “bugiardo del cazz*”:

Non sono fatta così, ok? Non dirmi che mi sono fatta dei film solo per un bacio perché non è vero bugiardo del cazz*… perché fino a una settimana fa, prima che tu facessi l’ingresso, lui stava con me sotto le coperte, dopo la puntata…

Mi dà troppo fastidio che passo per quella che non ha capito niente. Mi ricordo delle frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a dirti di no’. Ok? Adesso parlo, prima non ho voluto parlare ma non mi rompere le palle perché non me lo merito.

Sono stata sempre una donna con lui, non ho mai detto niente. Sapevo che pensava a te dopo che abbiamo chiuso ma ha fatto un confessionale dove diceva che gli piacevo.

Adesso sembra che sono una pazza come una bambina di 15 anni che immaginava di avere un rapporto con lui.