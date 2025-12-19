Daniele Dal Moro su Signorini: “Ci ha provato ma..”

Daniele Dal Moro torna ad attaccare Alfonso Signorini: “Tra noi non era solo amicizia”

Nonostante avesse annunciato di non voler più commentare pubblicamente la vicenda che lo vede contrapposto ad Alfonso Signorini, Daniele Dal Moro ha scelto di tornare sull’argomento. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti rilasciato un’intervista a FanPage, rispondendo alle domande di Gaia Martino e fornendo la sua versione dei fatti sul rapporto con il conduttore del reality.

Dal Moro ha ammesso senza mezzi termini di nutrire un forte risentimento nei confronti di Signorini, che a suo dire avrebbe avuto un ruolo decisivo nella sua squalifica dal programma. “Con me inizialmente si è mostrato molto cordiale, poi ha fatto un passo indietro e avrebbe persino ostacolato la mia uscita dal GF Vip. Ne sono certo”, ha affermato. L’ex gieffino ha inoltre sottolineato di non dovere la sua partecipazione al reality al conduttore: “Sono entrato per i miei meriti, non grazie a lui. I messaggi che mi mandava erano ambigui, ma non avevo bisogno di appoggi”.

“Il nostro era un rapporto di amicizia, poi qualcosa è cambiato”

Ripercorrendo l’inizio del loro legame, Dal Moro ha raccontato che tra lui e Signorini si era instaurata una frequentazione amichevole. Cene, incontri a Roma e conversazioni private avrebbero consolidato un rapporto che lui credeva basato sulla stima reciproca. “Lo vedevo come una figura professionale che apprezzava il mio carattere”, ha spiegato.

Col tempo, però, secondo Dal Moro il clima sarebbe mutato. “Ho iniziato a percepire atteggiamenti diversi, più insistenti. Nulla di esplicito, ma abbastanza da farmi capire che stava andando oltre l’amicizia. Io non sono una persona che lascia spazio a certe ambiguità”, ha chiarito, aggiungendo di essere abituato a ricevere attenzioni anche da uomini senza che questo lo abbia mai messo in difficoltà.

“Ho molti amici gay innamorati di me, ma sanno chi sono”

Nel corso dell’intervista, Dal Moro ha ribadito di avere numerosi amici omosessuali e di non aver mai vissuto la cosa come un problema. Ha poi raccontato un episodio avvenuto in Emilia-Romagna, dove avrebbe trascorso alcuni giorni nello stesso hotel di Signorini. “Abbiamo passato del tempo insieme in modo tranquillo, parlando molto. Lui è una persona colta e interessante, e io mi sono aperto come si fa con un amico”, ha spiegato.

Dopo quel periodo, però, sarebbero arrivati messaggi che Dal Moro ha definito espliciti nei toni: frasi che lasciavano intendere una forte attrazione. “Mi scriveva che con me doveva trattenersi, che ero ‘pericoloso’”, ha raccontato.

“Se ci ha provato? Sì, ma non è mai successo nulla”

Alla domanda diretta sul comportamento di Signorini, Dal Moro non ha esitato: “Secondo me sì, ci ha provato”. Ha però precisato che tra loro non sarebbe mai accaduto nulla di più di una semplice frequentazione amichevole. “Sono stato anche a casa sua, ma non mi sono mai sentito in difficoltà. Ho un carattere forte e certi limiti sono chiari. Se li avesse superati, avrei reagito”.

Infine, parlando delle motivazioni dietro la sua squalifica dal Grande Fratello Vip, Dal Moro ha avanzato un’ipotesi pesante: “I motivi possono essere tanti. Forse ad Alfonso dava fastidio il mio rapporto con Oriana”. Dichiarazioni forti, che aprono a un possibile nuovo capitolo di polemiche, in attesa di un’eventuale replica da parte di Signorini.