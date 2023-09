Daniele Dal Moro in ospedale: “trauma facciale”, ecco cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Daniele Dal Moro in ospedale per via di un profondo taglio vicinissimo all’occhio: cosa gli è successo? Dopo essere andato alla Mostra del Cinema di Venezia con la fidanzata Oriana Marzoli, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha allarmato i follower.

Daniele Dal Moro in ospedale: ecco cosa è successo

Daniele Dal Moro si è mostrato nelle storie di Instagram inquadrando solamente il suo occhio gonfio e tumefatto per colpa di un profondo graffio poco sotto il sopracciglio.

“Ok, sto andando in ospedale”, ha scritto l’ex gieffino su Instagram lasciando i fan di stucco: cosa gli sarà successo? Vi aggiorneremo appena avremo informazioni in merito.

AGGIORNAMENTO

Daniele ha appena pubblicato il referto medico dell’ospedale:

Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine.