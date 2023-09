Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto un’apparizione insieme sul red carpet della prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia. Questo evento è noto per la partecipazione di influencer e personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, sponsorizzati dai marchi associati all’evento, che scelgono ogni anno i loro testimonial.

Oriana e Daniele a Venezia, problemi con la sicurezza e rivelazioni su Antonella

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, entrambi personaggi noti per il Grande Fratello Vip, hanno condiviso il loro ritrovato amore durante un’intervista con i microfoni di Tag24. La modella venezuelana ha svelato cosa la accomuna al suo fidanzato:

Noi abbiamo un carattere abbastanza forte tutti e due, però l’amore è più forte di tutto. Anche se litighiamo, ci lasciamo, dopo torniamo sempre insieme.

Dopo brevi periodi di separazione e conflitti, sembra che tra i due ex vipponi sia tornata la serenità. Nel frattempo, proprio sul red carpet, Oriana e Daniele hanno avuto una conversazione con il personale della sicurezza che gli ha impedito di avvicinarsi ai fan.

Durante l’evento a Venezia, è apparsa anche Antonella Fiordelisi. La modella venezuelana ha dichiarato ai microfoni di Tag24 che non ha alcun rapporto con la ex coinquilina, mentre Daniele ha ammesso di essere in contatto con lei.