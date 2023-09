Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati ormai da settimane. Lei ha sfilato a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema mentre lui si prepara per rientrare in TV.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, la loro situazione sentimentale attuale dopo la rottura

Intervistata da Tag24, Antonella Fiordelisi ha svelato, finalmente, la sua attuale situazione sentimentale dopo Edoardo Donnamaria e l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip:

Devo ammettere che ogni volta che esco con amico succede un casino, escono articoli su un presunto fidanzato. La vita privata in questo momento – anche se penso che con il passare del tempo sarà più semplice da gestire – complicata perché mi accostano a chiunque. Devo abituarmi anche se forse un po’ mi sono già abituata. Normale dopo un programma televisivo, ci sta. Sono single.

Spazio, poi, per i progetti TV:

Gf Vip Party no, ma può essere che mi vedrete in televisione. Ballando con le Stelle? Magari tra qualche anno sì, perché no? Poi a me piace ballare.

E se Antonella lascia i fan in “sospeso”, Edoardo tornerà (sporadicamente) a Forum in partenza da lunedì 11 settembre con la nuova edizione.