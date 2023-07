Daniele Dal Moro come Oriana Marzoli: “Mi hanno proposto Uomini e Donne”, di nuovo tronista? Ecco perché non può – VIDEO

Daniele Dal Moro, nel corso della sua ultima diretta su Twitch, ha svelato un retroscena sulle proposte lavorative ricevute in passato: “Mi hanno proposto il trono”, ha affermato. L’ex tronista seguirà le orme di Oriana Marzoli?

Daniele Dal Moro torna a Uomini e Donne? Oriana ha partecipato tre volte

“Allora ragazzi mi era successo già qualche tempo fa. Mi hanno proposto il trono in Spagna! Siccome non ho bei ricordi per quello che riguarda questa mansione, okay? Voglio… boh, vabbè, lasciamo perdere!”, ha commentato tra il serio e il faceto.

Tra i tanti commenti social, in molti hanno evidenziato che in Spagna questo programma non esiste più.

Daniele, infatti, ha specificato “mi era successo già qualche tempo fa”, facendo intendere che non si trattasse certamente di una proposta recente.

Proprio l’ex fidanzata Oriana Marzoli, ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne la bellezza di tre volte: cosa ne pensate?

Spero che lei si senti libera di poter dire ad un’amica ,voglio stare con lui, senza aver timore di essere giudicata(sarebbe peggio di essere sola)un ‘amica ti sostiene e ti dice,provaci,se va male io sono qui,non mi muovo.Perché lei a lui ci tiene #oriele pic.twitter.com/XZwmyFRXp4 — FerranteEnza (@EnzaF77) July 16, 2023