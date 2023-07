Ancora indiscrezioni e ipotetiche soffiate dopo la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La coppia al termine del Grande Fratello Vip ha regalato degli spettacoli trash di tutto rispetto al pubblico avido di gossip.

“La storia tra gli Oriele sta finendo nel peggiore dei modi. Persone vicine alla ormai ex coppia fanno sapere che i due spesso si scrivono offese pesanti, si rinfacciano soldi e lavori”, scrive Amedeo Venza su Instagram.

Oriana e Daniele hanno “regalato” al pubblico social spettacoli troppo trash per essere veri. Personalmente spero che entrambi mettano la parola fine a questi botta e risposta che stanno diventando francamente ridicoli oltre a screditare umanamente la loro persona.

Avevo anche io un pezzetto di cuore, ora non ho più neanche quello. Non mentirò, non sto bene, ovviamente non sto bene.

Anche se la testa mi dice di non volerlo più, purtroppo il cuore mi porta da un’altra parte e quindi sarei ipocrita nel dire che il bene è sparito.