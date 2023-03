Daniele Dal Moro, ex Vippona posta una loro foto insieme: lui non la prende benissimo, la reazione

Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi, nella Casa del GF Vip hanno condiviso una importante parentesi. I due ex Vipponi hanno instaurato un rapporto speciale, sebbene Elenoire si fosse presa una bella sbandata per il bel veneto. Una volta fuori la Ferruzzi non aveva affatto avuto parole al miele nei suoi confronti, ma adesso sembra essere tornato il sereno. Forse.

Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi posta una loro foto insieme: la reazione

Dopo essere uscita dalla spiatissima Casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi aveva rivolto a Daniele Dal Moro alcune forti dichiarazioni. Un po’ di delusione, mista a gelosia, avevano portato l’ex Vippona a dire la sua in varie interviste sul conto di Daniele. Tra le tante, ricordiamo quella rilasciata a SuperGuidaTv in cui diceva:

Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso.

Dopo la squalifica del veneto però, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due. Nonostante le parole dette durante la sua permanenza in casa, Daniele non sembra affatto essersela presa ed in una room di Twitter, recentemente avrebbe svelato di aver sentito la Ferruzzi telefonicamente lasciando intendere di aver fatto pace con lei.

Nelle passate ore però, Elenoire avrebbe fatto qualcosa che in qualche modo potrebbe aver infastidito Daniele. Su Instagram l’ex Vippona ha postato una foto insieme a Dal Moro, tratta proprio dalla loro permanenza al GF Vip, in cui i due sono molto vicini, scrivendo nella didascalia “Bambolino”, con tanto di cuore rosso e tag a Daniele.

La reazione del veneto però non si sarebbe fatta attendere: “Hai sbattuto la testa?!”. Evidentemente Daniele non avrebbe affatto apprezzato le esternazioni social dell’amica.