Cosa è successo sotto le coperte tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi nel corso della loro permanenza nella spiatissima Casa del GF Vip? A renderlo noto è stata l’ex Vippona con una serie di movimenti e gesti social.

Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi: cosa è successo al GF Vip

In un suo post su Instagram, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare della sua partecipazione al Grande Fratello Vip ed in merito ha scritto in tono polemico:

Mi chiedo cosa sarebbe successo se mi fossi baciata io con un ragazzo al GF Vip, visto che solo ho provato ad asserire che ci poteva essere un interesse da parte di questi ultimi e sono stata tacciata come brutta, pazza, esaurita, schifosa, sporca, mostro, fenomeno da baraccone e gli epiteti più deplorevoli che io abbia mai sentito in vita mia. Da non sottovalutare la vostra spiegazione in merito ‘non ti vogliono non perché sei trans, ma perché fai schifo’. Hanno imparato che è più conveniente per loro dire cosi, casomai dovessero passare poi per transfobici o omofobi. Anche perché loro hanno ‘amiche trans bellissime che sembrano delle donne‘ talmente belle da non darvi “fastidio” ahahahah siete davvero esecrabili. Questa solfa raccontatela ai vostri amici del bar.

Sotto al post, tra i vari commenti c’è stato anche chi ha sottolineato quanto visto al GF Vip: “I baci con Daniele sotto le coperte ci sono stati”, ha scritto una sua follower, “Il GF li ha sempre nascosto!”. Ed a questo commento non è mancata la reazione della Ferruzzi che ha replicato con le emoji degli applausi, a conferma di quanto asserito, ma anche con un like.