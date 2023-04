Oriana Marzoli, reduce dal Grande Fratello Vip nostrano, è volata in Spagna, dove è molto nota per via delle sue precedenti partecipazioni ai reality. Qui la venezuelana ha riabbracciato la sua famiglia ma, al tempo stesso, ha preso parte a Supervivientes, il reality spagnolo corrispettivo della nostra Isola dei Famosi.

Oriana Marzoli a Supervivientes: le parole su Daniele Dal Moro

Dopo aver partecipato a Supervivientes in qualità di concorrente nel 2014, Oriana Marzoli è tornata nel programma spagnolo nei panni di opinionista. La seconda classificata del GF Vip ha colto l’occasione per presentare al pubblico del reality il suo fidanzato italiano, Daniele Dal Moro.

L’ex Vippona ha così aggiornato anche gli spettatori spagnoli del suo attuale stato sentimentale e parlando di Daniele lo ha definito “carinissimo”, aggiungendo, “sono molto felice con lui”. Poi ha annunciato che tornerà a vivere in Italia per il momento.

La Marzoli nel corso della sua presenza come opinionista di Supervivientes si è definita “la vincitrice morale del GF Vip 7”. Parlando ancora di Daniele ha commentato:

Non siamo proprio fidanzati ma ci siamo molto vicini. Sto benissimo, sono molto felice. Sto bene con lui, è italiano e si chiama Daniele, è bellissimo… Al momento tornerò in Italia.

L’ex Vippone ha accompagnato la fidanzata a Madrid, negli studi di Telecinco, dopo aver conosciuto anche la sua famiglia ed il piccolo Coco, il cane di Oriana.