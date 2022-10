Daniele Dal Moro piange al GF Vip: “Ho fatto uso di droghe”

Daniele Dal Moro è stato ingiustamente attaccato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Il conduttore lo ha etichettato come “depresso” e, proprio l’ex tronista, ha svelato di aver sofferto di depressione e di aver fatto anche uso di droghe.

Probabilmente, in modo maldestro e sotto suggerimento degli autori (spero), Alfonso Signorini ha cercato di provocare una reazione in Daniele. L’ex tronista, piangendo con Elenoire Ferruzzi ha svelato tutti i motivi del suo malessere.

Nel suo passato ci sono stati attacchi di panico, depressione e utilizzo di sostanze stupefacenti:

La cosa che mi ha salvato e che io dentro di me ho sempre avuto la speranza che qualcosa potesse cambiare… L’importante è non perderla mai la speranza, ma in qualsiasi ambito si tratti, che sia una malattia, che sia una depressione, che sia un’amore…

I miei genitori, che sanno la mia storia, hanno stima di me perché sanno che ho fatto tutto quanto da solo e nessuno sa quanto ho sofferto perché adesso è un racconto ma otto anni sono tanti.

Io sono un po’ triste perché tutti gli anni che ho perso non me li ridà più nessuno. La persona che sono diventato non è quella che era perché tutte queste cose mi hanno cambiato. Io faccio fatica a ridere e scherzare con una persona che non conosco perché sono diventato molto chiuso, ma non ero così.

Se ho passato qualcosa di bello? Che cazz* dico? No! E poi sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare… tu non sai quanti amici ho perso.