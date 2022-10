Scontro in diretta, ieri al GF Vip, tra Alfonso Signorini e Daniele Dal Moro. Il primo ha rimproverato il Vippone di essere un ‘comodino’ e di non esporsi, dandogli praticamente del depresso, mentre il secondo ha lasciato intendere il sacrosanto diritto di essere solo se stesso.

Daniele Dal Moro sbotta dopo il rimprovero di Signorini in diretta

Quasi al termine di una puntata nel corso della quale il vero protagonista è stato Marco Bellavia e durante la quale si è parlato spesso dei momenti bui che ognuno di noi vive nel corso della propria vita, al momento delle nomination con Daniele Dal Moro in confessionale Signorini gli ha dato del “depresso in maniera epocale”. Bene così.

Poco prima il conduttore aveva già criticato il Vippone invitandolo a “svegliarsi”. Una volta in confessionale il giovane ha avuto modo di dire la sua definendo poco corretto il fatto che gli sia stato detto di non essersi mai esposto ed ha ribadito il suo desiderio di non volersi esprimere in quel momento. “Allora vattene”, ha replicato la Bruganelli dallo studio. La replica del concorrente non si è fatta attendere:

Grazie Sonia, ascolto lei visto che è sempre così gentile. Esco. Il fatto che mi venga detto che non mi espongo non lo trovo corretto. Mi sono aperto molto, penso a livello personale di essermi esposto. Ci sono cose che vanno al di là di esporsi, ci sono i valori e non prescindo da quelli in nessun modo. Se creare dinamiche vuol dire dare un limone a Nikita o litigare con altri, non sono disposto a farlo.

Ad intervenire è stato quindi Signorini:

La tua posizione mi sembra un filino esagerata. Scusa Daniele, stai dicendo cose fuori luogo. Esporsi non vuol dire quello che dici tu, significa partecipare alla vita della Casa. Te lo dico da spettatore. Ogni volta che ti sento parlare sento tristezza della vita e delle tue difficoltà, avrai anche avuto gioie, esprimile. La tua famiglia non ti ha fatto mancare niente. Non hai difficoltà economiche. Sembri depresso in maniera epocale, qualche gioia l’avrai vissuta o no? Te lo dico come un fratello, non è che ti dico vai a limonare con Nikita.

Poco prima del confessionale, Daniele aveva già preso male il rimprovero del conduttore dicendosi pentito di aver preso parte al GF Vip:

Non dico niente perché se parlo anche adesso faccio quello che vogliono loro, e quindi non mi va! Proprio per principio […] Non c’ho voglia di parlare perché faccio quello che vogliono loro. Io ero contento di venire qua, ho rinunciato anche ad altre cose, e uno dei motivi per cui sono venuto qua è perchè è un programma, a parer mio, che mi dava la possibilità di essere me stesso e di essere apprezzato o meno per la persona che sono. Ma siccome a quanto pare non è sufficiente io non ne ho voglia e quindi ho sbagliato posto!

Caro Daniele, forse è vero, non è il posto giusto per te. Ma nulla dovrebbe farti essere ciò che non sei solo per soddisfare mere dinamiche televisive. Per quanto mi riguarda sei stato lucidissimo così, bravo.

