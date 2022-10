Grande Fratello Vip 7, nominati 10a puntata: chi vuoi salvare? Il sondaggio

La decima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto un nuovo eliminato ed ancora una nomination. Chi sono i nominati al termine dell’appuntamento di giovedì 20 ottobre? Di seguito scopriamo come si sono svolte le nomination e chi è finito al televoto: che vuoi salvare? Partecipa al sondaggio in fondo all’articolo!

Grande Fratello Vip 7, nominati 10a puntata del 20 ottobre 2022

Dopo una intensa serata all’insegna del GF Vip 7, non poteva mancare il momento delle nomination nel corso della decima puntata del 20 ottobre. Come da tradizione, i non immuni si sono recati in superled dove hanno avanzato i loro nomi:

Edoardo Donnamaria ha nominato Amaurys Perez

Carolina Marconi ha nominato Giaele De Donà

Attilio Romita ha nominato Luca Salatino

Nikita Pelizon ha nominato Giaele De Donà

Elenoire Ferruzzi ha nominato Attilio Romita

Amaurys Perez ha nominato Edoardo Donnamaria

Pamela Prati ha nominato Giaele De Donà

Luca Salatino ha nominato Attilio Romita

Antonella Fiordelisi ha nominato Giaele De Donà

Giaele De Donà ha nominato Carolina Marconi

Gli immuni della puntata hanno invece preso parte alle nomination facendo i loro nomi nel ‘segreto’ del confessionale:

Patrizia Rossetti ha nominato Carolina Marconi

Charlie Gnocchi ha nominato Giaele De Donà

George Ciupilan ha nominato Antonella Fiordelisi

Wilma Goich ha nominato Giaele De Donà

Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis ha nominato Amaurys Perez

Daniele Dal Moro ha nominato Giaele De Donà

Ed ecco chi sono stati i nominati del 20 ottobre 2022: Giaele De Donà, Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi ed Edoardo Donnamaria.

