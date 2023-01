Oriana Marzoli si è dichiarata ufficialmente a Daniele Dal Moro. Dopo giorni di litigi, avvicinamenti e frasi non dette, la venezuelana ha deciso di aprire il suo cuore al coinquilino della Casa del Grande Fratello Vip.

Daniele Dal Moro, la dichiarazione di Oriana Marzoli al GF Vip

“Non ci baciamo finché non pensi che sei sicuro di quello che pensi di me, che non ti fidi… – ha affermato Oriana parlando con Daniele. – Con te sento che posso essere me stessa, mi fa ridere anche quando a volte ti arrabbi. Per me trovare queste due cose insieme è difficile… Se vuoi facciamo piano come hai detto tu”.

Oriana ha aggiunto:

Voglio essere matura perché mi interessi, voglio essere matura perché MI INTERESSI! Io sono la prima che non mi aspettavo di stare così comoda con te in questo senso hai capito? Lo capisci o non lo capisci?

Ecco tutti i video.

Oriana: “Non ci baciamo finchè non pensi che sei sicuro di quello che pensi di me, che non ti fidi…” QUESTO PATTO È COSÌ GIUSTO ❤️‍🩹#oriele #gfvip pic.twitter.com/039OyTz8R5 — sisonokevin (@_soleilandia_) January 22, 2023

Oriana: “Con te sento che posso essere me stessa, mi fa ridere anche quando a volte ti arrabbi. Per me trovare queste due cose insieme è difficile… Se vuoi facciamo piano come hai detto tu” IO IN UNA VALLE DI LACRIME PER QUESTA DICHIARAZIONE DI LEI 😭❤#oriele #gfvip pic.twitter.com/AGvQNU8z24 — sisonokevin (@_soleilandia_) January 22, 2023