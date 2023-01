La mamma di Sarah Altobello ha scritto una lettera ad Attilio Romita. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip, come ben sapete, ci sono stati numerosi alti e bassi e, proprio per questo motivo, la signora Mariolina si è affidata al settimanale DiPiù.

Caro mio, scendi dal tuo piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me. Tu pensi di essere “di classe” e invece, malgrado tu non te ne accorga, snobbando Sarah fai solo la figura del classista.

Chiedi scusa alla mia bambina, tutti la amano perché tutti sono a conoscenza della sua pulizia morale.