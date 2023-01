Oriana Marzoli, scoop prima del GF Vip: “76 denunce, il Cile ha chiesto l’espulsione” parla ex concorrente – VIDEO

Oriana Marzoli ha ricevuto delle denunce molto importanti prima del Grande Fratello Vip. La notizia non è certamente nuova (noi siamo state tra le prime a trattare l’argomento in tempi non sospetti) ma i nuovi dettagli sono degni di nota.

Oriana Marzoli, scoop prima del GF Vip: “Il Cile ha chiesto l’espulsione”

Tramite le sue Instagram Stories, Biagio D’Anelli ha svelato che Oriana avrebbe avuto seri problemi in Cile dove non può tornare:

La vera notizia è che Oriana Marzoli sta imparando a fare i reality grazie a questo Grande Fratello Vip. Ebbene si, al GF Vip italiano lei sta imparando un po’ a limitare il suo atteggiamento peperino. Lei ha partecipato a tantissimi reality, ma dove ha peccato veramente di brutto è stato in Cile. In Cile lei si è comportata in una maniera vergognosa, schifosa…Tante è vero che ad una ragazza di colore, brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata “scimmia, babbuina” e sono arrivate alle mani. Praticamente ha avuto delle denunce. Ci sono dei blog dove che dichiarano che lei ha avuto 78/79 denunce. No, ho indagato, ne sono 76. Tant’è vero la nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione. Infatti lei, di corsa, è scappata da quella nazione là. Io mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia questa domanda perché è giusto capire e indagare… 76 denunce!

Ecco il VIDEO a seguire.