Daniele Dal Moro ha svelato di aver litigato con Oriana Marzoli per colpa di una segnalazione di una fan che alleartava l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dei movimenti social del suo fidanzato.

In sintesi? Daniele ha seguito una ragazza su Instagram cliccando like ad alcune foto. Secondo la segnalazione di una fan, l’ex del GF Vip l’avrebbe fatto per farsi notare ed ha pensato bene di comunicarlo ad Oriana.

Tra i due, come ha svelato Dal Moro, sarebbe scoppiato un litigio. Daniele, quindi, ha perso la testa sbottando anche contro i fan che gli avevano appena regalato un viaggio insieme:

La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre cagat*!

Poi ha aggiunto:

Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters…L’unico che ha pagato sono io. E mo’ ve ne andata a fare in c**o! Bye

Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi…Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! Intendevo dire che l’unica cosa che mi ha portato in tasca a livello mediatico “la coppia” è stata farmi squalificare.

So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte “sana”. Non credevo di dover dare delucidazioni in merito.

Vi ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, né delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un cazzo da nessuno. Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me!

In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che ca**o ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!