Daniela Martani, ultima naufraga dell’Isola dei Famosi ad aver abbandonato il reality in Honduras dopo la sua eliminazione, ha da poco fatto rientro in Italia e dopo essersi riappropriata dei suoi social ha deciso di realizzare una diretta in cui ha smentito alcune delle notizie sul suo conto.

Daniela Martani dopo l’Isola dei Famosi: precisazioni si quarantena e vaccini

Per via dell’emergenza legata alla pandemia, i vari concorrenti dell’Isola dei Famosi da prassi non posso subito accedere allo studio dopo il loro rientro in Italia ma sono chiamati a rispettare una quarantena di 14 giorni. A confermare questo iter, come riporta fedelmente Biccy.it, è stata anche Daniela Martani che nella sua diretta ha raccontato:

Sono appena tornata in Italia. Mi piacerebbe tanto essere in studio per dire la mia, ma purtroppo non posso. Sapete che c’è da rispettare una sorta di quarantena di 14 giorni prima di poter andare in studio. Fortunato Akash che ha passato questo periodo e infatti lunedì credo che sarà in studio e parlerà. Io devo ancora aspettare quasi due settimane.

A quanto pare la Martani avrebbe tante cose da ridire ma le prime smentite sono giunte in queste ultime ore e riguardano in modo particolare il tema scottante dei vaccini.

La Martani è stata accusata a gran voce di essere una no-vax e proprio questa definizione l’ha fatto particolarmente rumoreggiare la notizia della sua presenza all’Isola dei Famosi. In merito però l’ex naufraga ha voluto fare delle precisazioni:

Ma chi ve l’ha detto che sono una no vax? Non è assolutamente vero. Queste sono le falsità che leggete in giro. Ragazzi io sono per la libertà, ognuno secondo me dovrebbe decidere se farlo o meno. Così come con l’aborto, a me piace la libertà. E perché ho fatto il vaccino per L’Isola? Ma cosa dite, io non ho mai fatto il vaccino per il Covid, così come nessun altro naufrago. Abbiamo fatto la profilassi classica per le malattie tropicali, non inventate cavolate!

Indubbiamente però in merito ad alcuni suoi precedenti risulta indifendibile…