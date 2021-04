I più forti fanno sempre “paura”, è sempre andata in questo modo. Sarà per questo, quindi, che i naufraghi de L’Isola dei Famosi non fanno altro che sminuire i tentativi di Fariba Tehrani di fare gruppo? Potrebbe essere…

Isola dei Famosi, Fariba “mortificata” dal gruppo: ecco perché

Dopo avere pescato un glorioso bottino (per via dell’intervento della produzione), il compito di cucinare il pesce insieme al riso è stato affidato a Fariba. I naufraghi de L’Isola dei Famosi, però, non hanno apprezzato e non sono mancate le critiche nei suoi confronti.

“Il riso più cattivo che abbia mai mangiato nella mia vita”, ha tuonato Andrea Cerioli. La mamma di Giulia Salemi dopo il “disastro” culinario si è scusata con il resto del gruppo, particolarmente mortificata per quanto accaduto.

I miei amici di Twitter hanno notato l’atteggiamento del resto dei naufraghi puntando il dito contro di loro rei di non apprezzare l’atteggiamento positivo della persiana. Proprio nel corso dell’ultima puntata in diretta, Fariba aveva fatto anche il pienone di nomination scampando per un pelo il rischio eliminazione.

