Daniela Martani torna su Twitter e la butta in caciara. Durante quelle poche settimane all’Isola dei Famosi, stavamo imparando a conoscere la persona oltre il personaggio (e non era nemmeno così male). Tornata in Italia l’ex del Grande Fratello, ha ripreso in mano i social e con questi anche la voglia di polemizzare.

Daniela Martani accusa L’isola di averla “costretta” all’abbandono

“14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo. Non bastavano 5 giorni?”, ha scritto su Twitter di ritorno dall’Italia.

“No, perché essere stati all’estero è una colpa da espiare”, ha risposto un follower. La Martani ha quindi replicato accusando la produzione de L’isola dei Famosi di non farla lavorare:

Ti impediscono di lavorare ma mica risarciscono per questo.

Mi chiedo: Daniela quando ha firmato (e letto, si presume) il contratto l’ha fatto ad occhi chiusi?

Spazio poi per il complotto. Dopo avere retwittato una follower (“Perché mi avete eliminato Daniela Martani?”), l’ex dell’isola ha risposto ad una utente che le faceva notare di essere voluta a uscire di sua spontanea volontà: