Dana Saber è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip nel ruolo di “amica di Dayane Mello”. Purtroppo la ex concorrente ha voluto prendere le distanze pubblicamente e l’attuale vippona è stata informata della sua decisione.

Dana Saber sbugiarda Dayane Mello al GF Vip

Come ben sapete, questa estate Dana è diventata “famosa” per merito di una limonata saffica a favore di paparazzo proprio con Dayane Mello che, secondo la Saber, l’avrebbe pregata di confermare questa “tesi” per accaparrarsi le simpatie del pubblico lesbo.

Che la paparazzata fosse fake si vedeva lontano un miglio, questo mi pare ovvio. Come mi sembra evidente l’intento di voler rimanere sulla cresta dell’onda per merito del gossip ma di voler fare la “furba” spuntando sul piatto l’attimo dopo l’accaduto.

E aggiungo, prendersi gioco del pubblico lesbo per i proprio tornaconto è di una tristezza infinita.

Io che alle cinque di mattina accendo e trovo Dana che sputtana Daiani✨#gfvip — u v e t t a (@____uvetta) December 27, 2022

Io di dana mi fido. Senza problemi ha detto che era na paparazzata e che dayane le ha detto di fingere fosse vera perchè così si acchiappava il publico lesbo e purtroppo io le credo data la sua esperienza😂😂⚰️#gfvip — martina (@martina20047130) December 27, 2022