Damiano David impreca all’Olimpico: ecco contro chi, VIDEO virale

Damiano David esplode di rabbia allo stadio: nel mirino l’arbitro di Roma-Bologna

La passione per il calcio, e per la Roma in particolare, Damiano David non l’ha mai nascosta. Ma sabato sera, allo Stadio Olimpico, il cantante dei Maneskin è stato protagonista di un momento di forte tensione: al termine della gara tra Roma e Bologna, vinta dai giallorossi per 1-0, è stato ripreso mentre urlava e indicava il campo con decisione.

damiano david & dove cameron pic.twitter.com/RqEirSUg7T — favs pop culture (@favspopculture) August 23, 2025

Non si trattava di un’esultanza, come molti hanno pensato inizialmente. Il gesto rabbioso era invece indirizzato verso una figura ben precisa: l’arbitro Luca Zufferli, protagonista – secondo il frontman – di una direzione di gara discutibile. Ecco il video virale, breve ma intenso, dove compare anche la sua compagna Dove Cameron che si fa una grassa risata:

questo video di Damiano incazzato allo stadio é la mia nuova cosa preferita pic.twitter.com/pK9SJbXM28 — ✩ ɢɪɴᴇᴠʀᴀ ✩ (@ginnottonic) August 23, 2025

“Ce l’avevo con quello vestito di giallo”

A chiarire la situazione è stato lo stesso Damiano, intervenuto sui social poco dopo la fine del match per spiegare cosa l’avesse fatto arrabbiare così tanto.

Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano assolutamente dirette ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto. Ce l’avevo con quello vestito di giallo con fischietto 🙂

Forza Roma sempre ♥️ — Damiano David (@daviddamiano99) August 24, 2025



Con queste parole, il cantante ha voluto sgombrare il campo da possibili fraintendimenti. Nessuna polemica verso i rossoblù o il loro pubblico, ma un chiaro disappunto verso l’arbitraggio.

Damiano, la Roma e il ritorno con i Maneskin: un legame viscerale

Damiano David, romano e romanista da sempre, è spesso presente all’Olimpico per sostenere la squadra. La sua partecipazione emotiva è nota ai fan, e il suo sfogo non sorprende chi conosce la sua passione per i colori giallorossi.

Nel 2026, il frontman tornerà sul palco con i Maneskin per il tour della reunion, ma per ora si gode ogni partita della sua squadra del cuore, anche quando le emozioni si fanno incandescenti.