Damiano David lancia “FUNNY little FEARS”: il primo album da solista tra paure, verità e un tour mondiale

Damiano David debutta da solista con “FUNNY little FEARS”: un disco personale e profondo, in uscita il 16 maggio, accompagnato da un attesissimo tour mondiale.

«Ogni paura è un passo verso la verità di chi sono». È così che Damiano David, classe 1999, presenta il suo primo album da solista, intitolato “FUNNY little FEARS”, in uscita il 16 maggio 2025 per Sony Music Italy / Epic Records.

Un lavoro intimo, emotivo e sorprendentemente maturo che segna una nuova partenza per l’ex frontman dei Maneskin, pronto a raccontarsi senza filtri. «Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi», confessa Damiano, descrivendo il disco come «un diario emotivo».

Un nuovo inizio per Damiano David: fuori il 16 maggio il suo primo album solista

Il primo brano in scaletta è “Voices”, definito dall’artista «un perfetto brano pop per chi combatte i propri demoni interiori». Da qui parte un viaggio di 14 canzoni dove spiccano già le hit amate dal pubblico come “Silverlines”, “Born with a broken heart” e “Next Summer”.

Tra i pezzi più sorprendenti troviamo:

“Zombie Lady” , energico omaggio a La sposa cadavere di Tim Burton;

, energico omaggio a La sposa cadavere di Tim Burton; “Sick of myself” , struggente e personale;

, struggente e personale; “Angel” , un inno alla normalità dell’amore terreno;

, un inno alla normalità dell’amore terreno; “Solitude (No one understands me)”, che chiude con delicatezza il disco.

Non mancano le collaborazioni internazionali: Suki Waterhouse in “The bruise” e D4vd in “Tangerine”.

«Le paure sono diventate leggere, divertenti. Ora ci rido sopra», dice Damiano. «Scrivere questo album è stato come buttare pensieri su un foglio e, rileggerli, mi ha fatto capire chi sono davvero».

Il Tour Mondiale 2025: oltre 30 date in tutto il mondo

Ad accompagnare l’uscita dell’album ci sarà il World Tour 2025, organizzato da Vivo Concerti, con oltre 30 tappe in Europa, Asia, Americhe e Australia.

Le date italiane (tutte sold out) saranno:

7 ottobre – Milano, Unipol Forum

11 e 12 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

Tra gli eventi più attesi: il Lollapalooza a Chicago, il Bonnaroo Festival in Tennessee e la prima volta in Corea del Sud al Seoul Jazz Festival.

Da Roma al mondo: l’evoluzione di Damiano David

Il cammino di Damiano David comincia nel 2017 con i Maneskin, che da band di strada diventano fenomeno mondiale dopo X Factor, Sanremo 2021 e la storica vittoria all’Eurovision Song Contest.

Ora Damiano è pronto per una nuova sfida. «Quando penso che c’è chi prende un aereo solo per vedermi cantare… mi emoziona», racconta. E conclude con una riflessione sincera: «Le relazioni sono il 90% della mia vita. Dopo una rottura importante, ho dovuto riconnettermi con me stesso. Oggi so chi sono».

Tracklist completa di “FUNNY little FEARS”:

Voices Next summer Zombie lady The bruise Sick of myself Angel Tango Born with a broken heart Tangerine Mars The first time Perfect line Silverlines Solitude (No one understands me)