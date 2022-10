Cristina Quaranta svela per quale motivo ha fatto il Grande Fratello Vip

Cristina Quaranta, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha spiegato per quale motivo ha accettato di partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda.

Cristina Quaranta, ecco perché ha accettato il Grande Fratello Vip

“Il GF Vip? L’ho fatto per i soldi, assolutamente”. Non ha peli sulla lingua Cristina Quaranta, che, ospite del salotto di Silvia Toffanin, ha ammesso di aver accettato di entrare nella casa più spiata d’Italia soprattutto per motivi economici.

“Quello che mi hanno dato, al ristorante l’avrei guadagnato in un anno e mezzo”, ha spiegato l’ex velina di “Striscia la Notizia”, che, da qualche anno, ha un doppio lavoro: di giorno in un negozio, di sera in un locale, come cameriera.

“Poi mi sono riposata un po'”, ha aggiunto Quaranta, spiegando di aver perso, nell’ultimo anno e mezzo, nove chili a causa dello stress. “Poi, in realtà, mi sono riposata a livello fisico, mentre mentalmente è stata una tragedia”.

Cristina Quaranta ha parlato anche della fine della sua ultima storia d’amore, che l’ha portata ad affrontare un periodo molto difficile:

Ho divorziato dal mio ex marito nel 2013 e per due anni ho preferito stare da sola. Poi nel 2015 ho conosciuto un uomo e mi sono innamorata. Lui voleva andare a convivere dopo sei mesi, io ho preferito aspettare. Poi sono andata a vivere a casa sua con mia figlia e i suoi figli. Lui voleva anche un figlio da me e io avevo deciso di darglielo, per quanto ero innamorata. Poi un giorno, dopo quasi tre anni insieme, è venuto da me e mi ha detto di fare le valigie e andarmene insieme a mia figlia perché lui non era più innamorato. Sono andata in depressione, non mi alzavo dal letto, non mangiavo, non mi lavavo, dormivo facendomi aiutare dai tranquillanti. Poi grazie a mia figlia mi sono rialzata e mi sono rimboccata le maniche.