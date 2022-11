Cristina Quaranta dopo la sua eliminazione è tornata sui social, in TV ed anche tra le pagine dei giornali. Intervistata per Chi Magazine, la ex vippona ha svelato quante possibilità hanno Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese di diventare una coppia fuori dal Grande Fratello Vip.

“Sarei falsa se dicessi che sono contenta di essere stata eliminata” , ha esordito la Quaranta, aggiungendo: “Il mio carattere è venuto fuori in modo reale, quindi va bene così. Non ho vissuto al meglio questa esperienza perché con me c’erano traditori, lecchini e doppiogiochisti” .

Cristina Quaranta comincia attaccando Marco Bellavia:

Non cambio linea su nessuno. Partiamo da Marco Bellavia. Fin dall’inizio ho detto che era lì per fare il “pierre” e il finto simpatico per riallacciare i rapporti con il mondo dello spettacolo. Con me ha usato atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda e preferisco non entrare nei particolari: io e lui sappiamo bene che cosa è successo nella Casa.

Ho preferito non reagire perché avevo capito i suoi problemi e mi fermo qui. Marco stava male, non doveva entrare. Ma la psicologa? Come si fa a dare l’idoneità a chi sta male? Noi non eravamo a conoscenza della sua situazione. Ma il caso Bellavia ci ha marchiato pesantemente. Voglio parlare con lui e voglio che lui sappia che cosa penso di questa storia. Ma voglio guardarlo in faccia. Fine.