Ginevra Lamborghini, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, affronta l’argomento legato al suo interesse per Antonino Spinalbese e parla del suo attuale rapporto con la sorella Elettra.

Il ragazzo è enigmatico, fra di noi c’è un grande affetto, una grande simpatia, un legame che non si sa cosa sia, è difficile sbilanciarsi. Mi sembra di conoscerlo da anni e, invece, ci siamo conosciuti solo per due settimane. Sono rapporti particolari, non è detto che si debba andare alla via sentimentale, è un legame puro e bello, borderline, che non ha bisogno di essere etichettato.

Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare e Antonino non c’entra. Sono in un limbo dove sto cercando di comprendere se il legame con la persona con cui sto ha effettivamente una speranza di continuare. Spero sempre che la mia vita cambi.

Mi è capitato poche volte di incontrare uno come Antonino con cui ci si capisce con lo sguardo, si fanno le cinque del mattino perché c’è sintonia e ti fa perdere la cognizione del tempo. Era il mio compagno di giochi. Sono rimasta stupita perché avevo dei pregiudizi. È sempre bello, mi piace prenderlo in giro perché si specchia, alza lo sguardo, si atteggia e gli dico: “È così che conquisti le donzelle? Con me non attacca”.