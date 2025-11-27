Corteggiatrice di Ciro ex di Raul e amica di Martina: lei interviene

“Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno, è la ex di Raul Dumitras”, lei fa chiarezza

Da alcune ore, online circolano voci riguardo ad Alessia Antonetti, tiktoker molto seguita che ha scelto di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare il nuovo tronista Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina De Ioannon. L’arrivo della ragazza in studio ha attirato attenzione sia per la popolarità ottenuta sui social, sia per il fatto che abbia deciso di presentarsi proprio per Ciro, protagonista qualche mese fa di una relazione durata dieci mesi con l’ex tronista romana. Ma perché il nome di Martina viene tirato in ballo?

Secondo alcune ricostruzioni rivelate anche da Lorenzo Pugnaloni, il punto di collegamento tra Alessia e Martina sarebbe Raul Dumitras. Raul, che partecipò a Temptation Island come compagno di Martina, dopo la fine della loro storia era stato fotografato in compagnia della Antonetti. Quelle immagini avevano spinto molti a ipotizzare un flirt tra i due, relazione che sarebbe poi terminata in vista dell’ingresso di Alessia nel dating show guidato da Maria De Filippi, dove si presuppone che i partecipanti siano single.

A chiarire la situazione è stata la stessa tiktoker, decisa a smentire ogni voce su un suo presunto coinvolgimento sentimentale con Dumitras. Rispondendo a un utente su TikTok, ha precisato: «Io e questa persona non siamo mai stati insieme», cercando così di mettere fine alle speculazioni nate nelle ultime ore.

Il percorso di Alessia all’interno del programma, però, potrebbe essere meno lineare del previsto. Si è diffusa infatti l’indiscrezione secondo cui lei e Solimeno si sarebbero visti già in passato, poiché frequentano la stessa palestra. Per ora la questione non è ancora stata affrontata nello studio di Uomini e Donne.