Coronavirus e Grande Fratello Vip: vietati i contatti con l’esterno – VIDEO

Il Coronavirus spaventa l’Italia e anche il Grande Fratello Vip. Il virus ha finora contagiato oltre 5000 persone solo nel nostro Paese, numero destinato purtroppo a salire sempre di più con il passare delle ore. In un giorno soltanto il numero è aumentato di oltre 1000 persone. Ed anche il reality di Alfonso Signorini corre ulteriormente ai ripari.

Coronavirus e Grande Fratello Vip: zero contatti con l’esterno

Oltre ad evitare il pubblico in studio nel corso della diretta del prossimo mercoledì, Grande Fratello Vip ha deciso di impedire anche i contatti tra i concorrenti e le persone esterne al reality, tra cui ex concorrenti dello stesso.

Lo si apprende dalle parole di Pasquale Laricchia che nonostante la sua eliminazione, era comunque rimasto a stretto contatto con i suoi ex compagni in qualità di personal trainer. Ogni sabato, infatti, grazie allo sponsor aveva il compito di allenare i gieffini e tenerli in forma. Questa settimana però il suo ingresso è saltato (il video in apertura).

Io al Grande Fratello non potrò esserci, come tutti quanti noi sappiamo le condizioni in Italia, in Europa e nel mondo… Quindi per una questione di sicurezza io non entrerò nella Casa. Ma ci sarà il mio sostituto Patrick con l’assistente Adriana Volpe che riusciranno ad allenare il gruppo, così tutti saranno belli, forti e tonici. Ma non disperate, io ritornerò…

Così Pasquale ha messo al corrente noi tutti delle decisioni prese anche alla luce delle misure preventive adottate. questo ovviamente cambierà anche il modo in cui i concorrenti potranno interagire con i propri familiari e non solo. E’ probabile infatti che le comunicazioni avverranno a distanza, magari proprio tramite video.