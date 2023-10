Coppie del Grande Fratello: tempo di amore nella Casa più spiata d’Italia. Per merito della nostra Madre Suprema Beatrice Luzzi le dinamiche si sono ringalluzzite anche dal punto di vista sentimentale: scopriamo quali potrebbero essere le prime coppie del loft di Cinecittà.

Ciro e Fiordaliso hanno confidato ad Alfonso Signorini l’interesse di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Beatrice Luzzi e la cantante ha aggiunto:

Non ci credevo ma inizio ad avere dei dubbi. Si sono messi d’accordo per farci uno scherzo? No, Garibaldi le va proprio dietro, era preoccupato per lei. Anche oggi che lei era a letto perché era arrabbiata, lui è andato là, l’ha svegliata, poi dopo l’ha portata in giardino.