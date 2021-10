Confessionale di Jo Squillo trasmesso per errore: svista della regia del GF Vip (e non è la prima volta)

Piccolo errore al GF Vip. nelle passate ore la regia, così attenta a bloccare eventuali argomenti spinosi abbassando prontamente il microfono, si è imbattuta in una svista che, come spesso accade, è stata subito ripresa dai social. Per errore, infatti, ha trasmesso pochi secondi del confessionale di Jo Squillo.

Regia del GF Vip trasmette confessionale di Jo Squillo per errore

Come sappiamo, durante la diretta del Grande Fratello Vip i confessionali dei concorrenti restano privati. E’ possibile vederli, previo montaggio, solo in un secondo momento, durante i daytime o la diretta su Canale 5.

Così però non è accaduto nella giornata ieri per Jo Squillo, anche lei coinvolta nella faida contro Soleil Sorge, accusata di razzismo (!). Proprio mentre l’influencer chiedeva scusa ad Ainett, Samy e Raffaella Fico, Jo Squillo è stata chiamata in confessionale.

La conversazione sull’argomento Soleil, seppur per pochi secondi, è stata erroneamente trasmessa dalla regia 2. Nessuna rivelazione differente rispetto alle parole che la Squillo aveva già detto alla diretta interessata.

Non la regia che si sbaglia e manda in onda Jo Squillo nel confessionale ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/RzMhbcv1hA — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 30, 2021

I precedenti

Anche in passato la regia è incappata in scivoloni ben più gravi: poco prima dell’esordio aveva trasmesso per errore i lavori in corso svelando così l’arredamento della nuova Casa del GF Vip. Più curioso invece lo scivolone dell’anno scorso, quando ci fu una sorta di ‘interferenza’: in video apparve all’improvviso un’anziana che sarebbe dovuta essere in collegamento con Rete 4.

Ben più grave quanto accadde a Patrizia De Blanck, ripresa mentre faceva si denudava. In quel caso l’errore fu persino doppio in quanto il momento fu trasmesso durante un collegamento in diretta con la Casa nel corso di Pomeriggio 5, mettendo in imbarazzo conduttrice e ospiti.